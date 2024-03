Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach endgültigen Zahlen für 2023 und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das Schlussquartal 2023 und auch der Ausblick auf 2024 spiegelten eine schwächere Nachfrage wider, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Kunden hätten noch immer größere Wafer-Bestände auf Lager. Die Preise seien allerdings stabil./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 03:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 03:47 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.