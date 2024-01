Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse konstatierte erste Anzeichen einer Bodenbildung bei der Nachfrage. Der Hersteller sogenannter Wafer für die Chip-Produktion rechne im vierten Quartal mit einer Verbesserung im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 22:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.