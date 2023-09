Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Waferherstellers dürfte im dritten Quartal den Tiefpunkt erreicht haben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die stabilen Preise in Kombination mit niedrigeren Energiepreisen sowie der Inbetriebnahme einer margenstärkeren Produktionsstätte in Singapur ließen Gutes erwarten, sobald sich die Volumina erholten./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2023 / 04:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2023 / 04:10 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.