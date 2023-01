Jefferies belässt Siemens Energy auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach der Senkung des Geschäftsjahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Vorabveröffentlichung des Energietechnikkonzerns sei ausschließlich durch die Probleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa verursacht worden, die die besser als erwartet ausgefallene Entwicklung in allen anderen Segmenten aufwögen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob er dennoch den freien Barmittelzufluss von Siemens Energy im ersten Geschäftsquartal hervor. Dieser sei zwar leicht negativ, aber dennoch stark gewesen und liege trotz der Schwäche bei Gamesa auf Vorjahresniveau./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 17:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.