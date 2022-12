Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Trotz des zwischenzeitlichen Produktionsstopps auf einer schwimmenden Flüssiggasanlage vor der Westküste Australiens nach einem Brand sollte der Gewinn des Ölkonzerns im laufenden Quartal höher ausfallen als im von außergewöhnlichen Umständen belasteten Vorquartal, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Ölkonzerns zählt er mit Blick auf 2023 zu seinen bevorzugten Branchentiteln. Romeo verwies unter anderem auf das Aufwärtspotenzial für die Dividende./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 04:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 04:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.