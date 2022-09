Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 2700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen. Der Wechsel an der Führungsspitze des Ölkonzern komme nicht ganz überraschend, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Nachfolge sollte an den Märkten positiv aufgenommen werden./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 03:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 03:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.