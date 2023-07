Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Hold' - Ziel 160 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Finanztrends Video zu Schneider Electric



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei der freie Barmittelzufluss enttäuscht habe, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die leicht nach oben revidierten Jahresziele sollten nicht zu steigenden Konsensschätzungen führen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.