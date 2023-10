Jefferies belässt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 345 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sartorius nach vorläufigen Quartalszahlen und Senkung der Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Bis sich die Trends beim Laborausrüster wieder stabilisierten und mehr Klarheit herrsche, dürfte der Aktienkurs einigen Schwankungen unterliegen, auch wenn die mittel- bis langfristigen Wachstumstrends der Branche intakt seien, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.