Jefferies belässt Saint-Gobain auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Hold" belassen. Wenngleich die US-Bauwirtschaft sich angesichts der Auftragsbücher kurzfristig noch robust entwickeln dürfte, deute die Branchenstimmung darauf hin, dass sich die Lage mittelfristig eintrüben dürfte, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Global gesehen rage der US-Infrastrukturmarkt aber weiter positiv heraus./mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2022 / 11:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.