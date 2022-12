Jefferies belässt Safran auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Safran":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran mit Blick auf Flugverkehrsdaten des Airline-Dachverbands IATA für Oktober auf "Hold" belassen. Das Verkehrsaufkommen sei im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent gestiegen, liege wegen des deutlichen Rückgangs in China aber immer noch 26 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau 2019, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle China-Schwäche sei wohlbekannt, das Tempo der dortigen Erholung im kommenden Jahr aber der größte Unsicherheitsfaktor für das Nachrüstgeschäft der Triebwerksbauer MTU und Safran./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2022 / 06:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 06:56 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.