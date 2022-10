Jefferies belässt STMicro auf 'Underperform' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Underperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der vom Halbleiterkonzern erwartete Rückgang der Bruttomarge im vierten Quartal zeige die Richtung für die Margen bis 2023 an, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für das kommende Jahr mit sinkenden Preisen und einem gewissen Margendruck. Zudem geht der Experte davon aus, dass sich die Nachfrage in den nächsten drei bis vier Quartalen stetig verschlechtern wird, auch im Automobilbereich./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 13:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.