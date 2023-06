Jefferies belässt SGL Carbon auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon mit Blick auf die Ausgabe einer Wandelanleihe auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Maßnahme sei wohl einer der letzten Schritte hin zum Umbau des Unternehmens, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Karbonspezialist sei nun bis 2026 durchfinanziert und könne sich nun voll auf die mittelfristigen Ziele konzentrieren, vor allem mit Blick auf das Halbleitergeschäft./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2023 / 11:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 11:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.