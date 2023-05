Jefferies belässt SAP auf 'Underperform' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Finanztrends Video zu SAP



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz "Sapphire" auf "Underperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Rückmeldungen der Partner des Softwarekonzerns seien positiv gewesen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings argumentiere er seit neun Monaten, dass es SAP schwerfallen dürfte, die Ziele für 2025 zu erreichen. Dies habe sich mit dem nun aktualisierten Ausblick bestätigt. Er sieht für die Aktie das Risiko von Gewinnmitnahmen./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 16:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 16:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.