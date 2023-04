Jefferies belässt SAP auf 'Underperform' - Ziel 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen und einem Ausblick auf "Underperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Zahlen lägen zwar über den Erwartungen, aber nicht aus dem richtigen Grund, schrieb Analyst Charles Brennan in einer ersten Einschätzung am Freitag. Die Investoren hätten das Cloud-Geschäft im Blick, das sich in etwa mit den Erwartungen decke. Das gute Abschneiden im ersten Quartal sei jedoch einmaligen positiven Effekten im Geschäft mit Software-Lizenzen geschuldet./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 02:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.