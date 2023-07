Jefferies belässt SAP auf 'Hold' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach der Senkung der Prognose für das Cloud-Geschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern sei offenbar kein so "sicherer Hafen" wie von Anlegern gedacht, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften darüber rätseln, dass die Cloud-Ziele für das Geschäftsjahr 2025 im Mai angehoben wurden, während jene für das laufende Jahr nun kurz später reduziert werden. Angesichts des Optimismus, den das Management im Laufe des Quartals ausgestrahlt habe, bezweifelt er, dass sie dafür Verständnis zeigen werden. Brennan verwies darauf, dass die in New York notierten SAP-Anteilsscheine bereits am Donnerstagabend deutlich nachgegeben hatten./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 16:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.