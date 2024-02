Jefferies belässt SAP auf 'Buy'

Finanztrends Video zu SAP SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Nach einem positiven Jahresstart seien die Anleger in der vergangenen Woche vorsichtiger geworden, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Software-Konzernen. Längerfristig höhere Zinssätze seien die treibende Kraft hinter den Gewinnmitnahmen in dem Sektor gewesen. Wie jedoch das Beispiel der Schweizer Temenos, die einer Leerverkaufsattacke ausgesetzt gewesen sei, zeige, ist Vertrauen das Schlüsselelement. Es zeige, wie schwer es sei, Vertrauen aufzubauen und wie rasch es wieder verloren gehen könne./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2024 / 14:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2024 / 14:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.