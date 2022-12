Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Hold' - Ziel 90 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce mit Blick auf ein neues Helikopterprogramm der US-Armee auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Pence belassen. Von der Entscheidung für den V-280 Valor von Textron könne auch der britische Motorenhersteller profitieren, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rolls Royce liefere für den neuen Helikoptertyp jeweils zwei Motoren des Typs AE 1107F zu. Für die Verteidigungssparte des Konzerns wäre ein solcher Auftrag ein längerfristiger Wachstumsimpuls. Das Unternehmen selbst habe im Geschäftsbericht 2021 für den Fall eines Zuschlags für Textron die Fertigung von mehr als 5000 Motoren in Aussicht gestellt. Für diesen Fall wiederum winkten Rolls Royce ein Umsatz von 5 bis 6 Milliarden US-Dollar plus 6 bis 7 Milliarden Dollar für die Wartung./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2022 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2022 / 02:33 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.