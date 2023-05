Jefferies belässt Rolls-Royce auf 'Buy' - Ziel 170 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Zwischenbericht vor der Aktionärsversammlung auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen. Mit Blick auf den Umbau habe der Motorenhersteller einen positiven Ton angeschlagen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Programm zur Transformation trage erste Früchte./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 02:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 02:27 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.