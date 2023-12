Jefferies belässt Roche auf 'Hold' - Ziel 285 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche angesichts der Carmot-Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 285 Franken belassen. Der Zukauf stehe im Einklang mit der Strategie, die Produktpipeline zu verjüngen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Insbesondere baue der Pharmakonzern damit seine Position im Bereich von Mitteln gegen Fettleibigkeit aus. Der Experte rechnet mit einer positiven Kursreaktion./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 03:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2023 / 03:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.