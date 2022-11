Jefferies belässt Roche auf 'Buy' - Ziel 375 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Für die Anlegerstimmung sei dies schlecht, schrieb Analyst Peter Welford am Montag in einer ersten Reaktion auf schwache Studienergebnisse des Alzheimer-Mittels Gantenerumab. Die Aktie dürfte seiner Einschätzung nach drei bis fünf Prozent verlieren. Da dieses Thema nun abgehakt sei, könnten danach aber längerfristige Käufer angelockt werden./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 02:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.