Jefferies belässt Renault auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Renault-Aktie nach dem abgesagten Ampere-Börsengang auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Absage des Börsengangs der Elektroauto- und Softwaresparte sei eine logische Entscheidung und dürfte positiv für die Aktionäre des Autobauers sein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit werde eine Verwässerung minimiert, auch wenn Nissan und MMC weiter die Möglichkeit hätten, zu investieren, erklärte er./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 14:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 14:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.