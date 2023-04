Jefferies belässt Renault auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault nach Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der französische Autobauer sei stärker ins Jahr 2023 gestartet als erwartet, wobei der Konzernumsatz durch die Volumina und den Produktmix im Verhältnis zu den Preisen hochgetrieben worden sei, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass die Lagerbestände im ersten Quartal jedoch auf den höchsten Stand seit der Zeit vor der Pandemie lägen, dürfte während der Telefonkonferenz in Fokus rücken./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 01:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 01:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.