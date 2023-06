Jefferies belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Online-Apotheke veröffentliche für gewöhnlich rasch Eckdaten, die im zweiten Quartal die Wachstums- und Profitabilitätsstory bestätigen sollten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Joint Ventures in der Schweiz glaubt er an eine Erhöhung des Profitabilitätsziels. Die Titel des Konkurrenten DocMorris hätten zuletzt aufgeholt, Thiel rechnet zum Halbjahr aber damit, dass der Vorsprung von Redcare wieder größer wird./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 04:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.