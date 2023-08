Jefferies belässt Reckitt auf 'Hold' - Ziel 6250 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt auf "Hold" mit einem Kursziel von 6250 Pence belassen. Der Wechsel an der Spitze im Finanz-Ressort des Konsumgüterherstellers dürfte den Markt nicht komplett überraschen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Bedenken hinsichtlich einer wenig vorhandenen langen Dauer und Beständigkeit in den Positionen von Reckitt sieht sie aber dadurch unterstrichen. Bei den Briten wird Jeff Carr per März 2024 aus dem Amt als Finanzchef ausscheiden. Nachfolgerin wird Shannon Eisenhardt vom Sportartikelhersteller Nike./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 02:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.