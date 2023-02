Jefferies belässt Reckitt auf 'Hold' - Ziel 5620 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt anlässlich eines inzwischen bestätigten Berichts über einen Babynahrungsrückruf in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 5620 Pence belassen. Zwar lägen bisher keine Berichte über Erkrankungen vor, es bestehe aber die Gefahr, dass der Ruf und der Vertrieb der Marke Enfamil in größerem Umfang beeinträchtigt werden, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Anteil des US-Säuglingsnahrungsumsatzes am Gesamterlös des Konsumgüterkonzerns betrage rund 8 Prozent./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 02:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 02:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.