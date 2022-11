Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 54 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Energiekonzern halte sich in einem volatilen Marktumfeld relativ stabil, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf die Frage nach Presseberichten über einen möglichen Vorschlag für eine Preisobergrenze für Stromerzeuger, der dem deutschen Kabinett am 18. November vorgelegt werden soll, habe die Geschäftsführung gesagt, dass dies ein ehrgeiziger Zeitplan sei, um eine Lösung zu erreichen. Eine ähnliche Diskussion im Vereinigten Königreich habe zu komplexen Problemen geführt, die eine Entscheidung verzögert habe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2022 / 08:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2022 / 08:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.