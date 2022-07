Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Sollte über NordStream 1 weiter nur 40 Prozent des möglichen Gasstroms aus Russland fließen, drohe im ersten Quartal 2023 eine Deckungslücke von 10 bis 20 Prozent der Halbjahresnachfrage, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eon und RWE seien nur wenig betroffen, und das Risiko könnte sogar wegfallen, wenn die Bundesregierung eine Weitergabe höherer Kosten am freien Markt erlaubt, so Farman./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 14:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.