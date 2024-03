Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Den bestätigten Ausblick des Energieversorgers bis 2027 sieht Analyst Ahmed Farman laut seiner am Freitag vorliegenden Studie positiv. Allerdings lägen seine Prognosen für den Zeitraum 2024 bis 2027 durchschnittlich 4 Prozent unter den Konsensschätzungen. Langfristig böten RWE-Aktien aber Value./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 18:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 20:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.