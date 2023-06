Jefferies belässt Qiagen auf 'Hold' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach einer hauseigenen Gesundheits-Fachkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Finanzchef Roland Sackers habe eine robuste Nachfrage im Geschäftsbereich Instruments signalisiert, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem seien Hebel zur Steigerung der Profitabilität und Wachstumschancen erwähnt worden./tih/men Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:48 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.