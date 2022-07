Jefferies belässt Puma SE auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer erhöhten Umsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Sportartikelherstellers habe Zuversicht verbreitet und bestätigt, dass die Markenbegehrtheit stärker wiege als der Nachfragerückgang in China im Berichtszeitraum, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen dem Experten zufolge zudem die Sorgen bezüglich der konjunkturellen Entwicklung in den USA ausgeräumt./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 02:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.