Jefferies belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 105 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nah Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das erste Quartal des Sportwagenbauers sei hinsichtlich der Gewinnentwicklung und bei dem Barmittelzufluss ein wenig hinter den Konsensschätzungen zurückgeblieben, enthalte aber keine Überraschungen, schrieb Analyst Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2023 / 02:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.