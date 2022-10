Jefferies belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold' - Ziel 133 Euro

Finanztrends Video zu Pfeiffer Vacuum



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfeiffer Vacuum nach Zahlen und einem angehobenen Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Vakuumpumpen-Hersteller habe nachbörslich überraschend starke Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt und liege mit dem neuen Umsatzausblick über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Mitte der Zielspanne beinhalte ein Plus von 13 Prozent - bisher habe das Unternehmen eine Steigerung von mindestens fünf Prozent angestrebt. Die beibehaltene Prognose für das operative Ergebniswachstum entspreche hingegen den Erwartungen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 15:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.