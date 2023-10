Jefferies belässt Orsted auf 'Buy' - Ziel 500 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orsted auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Analyst Ahmed Farman wertete einen Medienbericht, wonach es bei Windkraftprojekten in den USA möglicherweise keine nachträglichen Tariferhöhungen für Stromeinspeisungen gebe, als negativ für Orsted. Damit gerate die Profitabilität solcher Projekte unter Druck, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2023 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2023 / 14:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.