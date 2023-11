Jefferies belässt Novo Nordisk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 430 dänischen Kronen belassen. Detaillierte Studiendaten zum Abnehmmittel Wegovy gegen Herzkreislauf-Erkrankungen seien von Experten begeistert aufgenommen worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegovy werde nun auch als Mittel gegen Herz-Kreislaufkrankheiten wahrgenommen. Versicherer dürften es schwierig haben, eine Kostenübernahme zu verweigern. Allerdings müsse sich dafür auch etwas beim Preis tun. Zudem müssten Kardiologen "angelernt" werden, wie GLP-1-Mittel anzuwenden seien./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2023 / 22:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2023 / 22:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.