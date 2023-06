Jefferies belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 105 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach detaillierten Phase-III-Daten zum Einsatz des Mittels Kisqali bei Brustkrebs im Frühstadium auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt unverändert 105 Franken. Die Ergebnisse der Studie mit dem Namen Natalee zeigten eine Senkung des Risikos für das erneute Auftreten von Brustkrebs um 25 Prozent, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. , Dies liege unter seiner Basisannahme. Die Wirksamkeit sei verglichen mit den Hoffnungen also nicht ganz so hoch, die Verträglichkeit scheine aber positiv zu sein./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2023 / 08:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2023 / 08:35 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.