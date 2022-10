Jefferies belässt Novartis auf 'Buy' - Ziel 100 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Der Umsatz des Schweizer Pharmakonzerns habe enttäuscht, während der Gewinn im Rahmen der Erwartungen ausgefallen sei und das Management den Ausblick wie erhofft bestätigt habe, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit einer durchwachsenen Entwicklung bei den wichtigsten Produkten und weiterhin noch keinen Aussagen zur Brustkrebs-Studie mit Kisquali dürfte die Aktie in Reaktion auf die Zahlen etwas nachgeben./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.