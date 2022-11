Jefferies belässt Nordex nach Quartalszahlen auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Während die Installationen wieder anzögen, beeinträchtigten Störungen in der Lieferkette weiterhin die Rentabilität des Windkraftanlagen-Bauers, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher rechne Nordex nur noch mit dem Erreichen des unteren Endes der Prognose für die operative Ergebnis-Marge, also minus 4 Prozent. Der Konsens liege indes bei minus 3,3 Prozent. Er sei daher etwas enttäuscht. Die Telefonkonferenz am Dienstag dürfte sich auf das potenzielle Ausmaß der Margenverbesserung 2023 sowie den freien Barmittelzufluss konzentrieren./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 13:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.