Jefferies belässt Nel ASA auf 'Buy' - Ziel 19 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nel ASA anlässlich eines Großauftrags aus den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 norwegischen Kronen belassen. Es handele sich schon um den zweiten Riesenauftrag binnen drei Monaten, schrieb Analyst Skye Landon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet deshalb mit einer positiven Kursreaktion./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2022 / 03:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2022 / 03:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.