Jefferies belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 305 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Finanztrends Video zu Munich Re



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Kontakt mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngste Erneuerungsrunde im Geschäft abseits der Lebensversicherungen habe sich das Management überraschenderweise optimistisch geäußert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Makler hätten trotz des hohen Maß an aktueller Unsicherheit reichlich Geschäft platzieren können. Dies deute darauf hin, dass Rückversicherer sich ein gewisses Maß an Preismacht bewahrt haben./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 11:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.