Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass das von Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Tool Microsoft 365 Copilot zur allgemeinen Verfügbarkeit noch in diesem Jahr eingeführt werde. Ein deutlicherer Anstieg der Monetarisierung dürfte dann im nächsten Jahr folgen. Der Einfluss auf die Bruttomarge dürfte im Geschäftsjahr 2024 des Softwarekonzerns geringer als befürchtet sein. Im Laufe der Zeit sollte sich KI dann positiv auswirken./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 01:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 01:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.