Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe auf seiner Partnerkonferenz Inspire einen Preis für das mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Tool Microsoft 365 Copilot bekannt gegeben, der weit über den Erwartungen liege, schrieb Analyst Brent Thill in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zwar baue er noch keine Monetarisierung dafür in sein Bewertungsmodell ein, doch sei es klar, dass durch KI-Add-ons die Einnahmen steigen würden./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 13:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 13:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.