Jefferies belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe im zweiten Halbjahr 2022 schwach abgeschnitten und einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben, den das Management selbst als konservativ bezeichnet habe, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit), die bei 3,3 Milliarden Euro liege, dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 17:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2023 / 17:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.