Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen und Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns seien enttäuschend, schrieb Analystin Rosie Turner in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Fast alle Sparten hätten die Erwartungen leicht verfehlt, die Marge im Geschäftsbereich Life Sciences sei im vierten Quartal zugleich deutlich schwächer als erwartet gewesen. Auch die Jahresziele hätten nicht überzeugt./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.