Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Aussagen des Forschungs- und Entwicklungsteams des Pharma- und Spezialchemiekonzerns an diesem Nachmittag seien optimistisch gewesen, schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Montag vorliegenden Studie. Alle eineinhalb Jahre solle es eine wesentliche Markteinführung geben, laute das ihr zufolge "sehr ehrgeizige neue Ziel"./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 15:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 15:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.