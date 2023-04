Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 205 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Rosie Turner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA die Aufnahme neuer Patienten für eine Behandlung mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschließenden klinischen Prüfung (Phase III) ausgesetzt hat. Risiken habe sie bereits gekannt, schrieb die Analystin. Aber am Markt dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements nun zum Teil Schaden genommen haben angesichts der zuvor zuversichtlichen Aussagen zur Sicherheit. Die kommerziellen Chancen von Evobrutinib seien nun möglicherweise etwas getrübt./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 11:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 11:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.