Jefferies belässt Merck KGaA auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Merck":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Brian Balchin passte sein Bewertungsmodell für den Pharma- und Spezialchemiekonzern an dessen bevorstehende Quartalszahlen an. Im Fokus stünden eventuelle Einschnitte beim Unternehmensausblick für die Bereiche LS & Electronics. Wichtigster Kurstreiber 2023 dürften die im vierten Quartal erwarteten Phase-III-Studiendaten für das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib sein, schrieb der Analyst zudem in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Balchin sieht ein positives Chance-Risiko-Verhältnis für Merck./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2023 / 18:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2023 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.