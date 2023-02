Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das vierte Quartal des Autobauers habe keine Überraschungen parat gehalten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Freitag. Die Gewinn- und Verlustrechnung sei stärker als erwartet gewesen, der Barmittelfluss habe indes die Erwartungen leicht verfehlt. Der Konsens für 2023 liege am unteren Ende der vom Unternehmen prognostizierten Spanne für das operative Ergebnis (Ebit), das Mercedes-Benz im Vergleich zu 2022 leicht schwächer erwartet./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2023 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2023 / 02:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.