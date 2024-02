Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen im Originalteile-Geschäft hätten allerdings negativ und die im Ersatzteilegeschäft positiv überrascht. Dies erkläre den bestätigten, verhaltenen Margenausblick./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 02:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.