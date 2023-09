Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 280 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Cashflow-Zielen des US-Luft- und Raumfahrtkonzern RTX. Grund dafür sei Gegenwind durch einen Rückruf für Triebwerke der Marke Pratt & Whitney, an denen auch MTU beteiligt ist. Die Expertin erhofft sich im Rahmen einer Telefonkonferenz mehr Klarheit darüber, welche Kosten bei MTU hängen bleiben. Die Anteile an den Triebwerken ins Verhältnis gesetzt, könnten es im Falle einer vollständigen Teilung theoretisch fast eine Milliarde Euro werden./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 08:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 08:18 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.