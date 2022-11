Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 245 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor dem Kapitalmarkttag am 17. November auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Tag dürfte ein Kurstreiber für die Aktie des Triebwerksbauers werden, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Dann werde das Management Details zum erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstum aus eigener Kraft in den einzelnen Sparten für 2022 bis 2025 bekannt geben. Noch erwarte sie keine Ankündigung zu Aktienrückkäufen. Die Aussicht darauf wäre aber gut, wenn die Umwandlung des freien Barmittelzuflusses im hohen zweistelligen Prozentbereich liege./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.